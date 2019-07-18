НБУ улучшил прогноз международных резервов Украины

Также регулятор улучшил прогнозы по платежному балансу.

Национальный банк улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец 2019 года до 21,7 миллиарда долларов с 21,2 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.

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Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2020 год улучшен до 22,8 миллиарда долларов с 21,9 млрд долл., на 2021 год – до 23 миллиардов долларов с 21,8 миллиарда долларов.

Также регулятор улучшил прогнозы по платежному балансу. По оценкам НБУ, в 2019 году баланс будет сведен с профицитом 0,6 миллиарда долларов (ранее – дефицит 0,3 миллиарда долларов), в 2020 году – 0,2 миллиарда долларов (ранее – дефицит 0,1 миллиарда долларов), 2021 году – дефицитом 0,4 миллиарда долларов (ранее – 0,7 миллиарда долларов).

Справка УНИАН. Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до 20,820 миллиарда долларов, обновив пятилетний максимум.