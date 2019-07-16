Внешняя торговля Украины ушла в минус на $2,6 миллиарда

Дефицит внешней торговли товарами за январь-май вырос на 27,4%.

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-май 2019 года составил 2,63 млрд долл., что на 27,4% больше дефицита за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за этот период вырос на 7,4% - до 20,9 млрд долл., импорт – на 9,3%, до 23,53 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (за январь-май 2018 года – 0,90).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 7% – до 8,76 млрд долл., импорт товаров из стран ЕС - на 10,8%, до 9,88 млрд долл.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 11,7% – до 1,34 млрд долл., импорта из РФ – на 1,3%, до 3,14 млрд долл.

Справка УНИАН. По оценкам Национального банка, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долл., что на 32,9% больше дефицита за 2017 год.

Согласно оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2018 год сведен с дефицитом 5,826 млрд долл., что в 2,3 раза больше дефицита за 2017 год в размере 2,501 млрд долл.