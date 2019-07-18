Нацбанк прогнозирует размещение правительством евробондов на $1 миллиард осенью

В НБУ подчеркнули, что для поддержки тенденции к снижению ставок размещения долговых бумаг Украины необходимо продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Национальный банк Украины прогнозирует выход правительства на рынок внешних заимствований с размещением евробондов на 1 млрд долл. этой осенью.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

«В нашем прогнозе мы закладываем, что Министерство финансов еще осенью выйдет на рынок евробондов и разместит 1 млрд долл.», - сказал Сологуб, отметив, что это экспертное ожидание НБУ.

Также он подчеркнул, что для поддержки тенденции к снижению ставок размещения долговых бумаг Украины необходимо продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.