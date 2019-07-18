Кабмин утвердил трех новых членов набсовета «ПриватБанка»

Новыми независимыми членами набсовета "ПриватБанка" стали Себастьян Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш и Роман Сульжик, которые начнут фактически выполнять свои полномочия с 30 июля 2019 года.

Кабинет министров Украины назначил трех новых независимых членов наблюдательного совета крупнейшего украинского банка «ПриватБанк», таким образом запустив полноценную работу обновленного набсовета финансового учреждения.

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Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

В ходе заседания министр финансов Оксана Маркарова отметила, что необходимость в назначении новых членов набсовета "ПриватБанка" возникла в связи с тем, что ранее отобранные члены набсовета финучреждения отказались подавать электронную декларацию о доходах согласно действующему законодательству.

«По «ПриватБанку» трое отобранных комиссией и утвержденных членов набсовета отказались подавать электронную декларацию, поэтому комиссия завершила работу по дополнительному отбору трех независимых кандидатов из короткого списка, который у нас был. После нашего решения сможет полноценно работать новый набсовет «ПриватБанка», - сказала министр финансов, не назвав при этом фамилий новых членов набсовета.

"Я доверяю международным партнерам, которые отбирают людей, поэтому у меня нет никаких возражений по назначению", - добавил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя принятое решение.

Позднее в пресс-службе Министерства финансов сообщили, что новыми независимыми членами набсовета "ПриватБанка" стали Себастьян Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш и Роман Сульжик, которые начнут фактически выполнять свои полномочия с 30 июля 2019 года.

Себастьян Шьонайх-Каролат имеет более 30 лет опыта работы в коммерческих банках, из которых около 20 лет - на руководящих должностях в Германии, Австрии и Польши. Себастьян возглавлял региональные кооперативные банки в Германии и Польше и имеет успешный опыт трансформации бизнес-моделей банков.

Ольга Томаш имеет большой опыт работы в украинских и международных банках, а также в международных финансовых организациях, обладает знаниями лучших международных практик с акцентом на аудит, оперативную эффективность, управление рисками и IТ.

Роман Сульжик имеет значительный опыт работы в финансовой сфере в Украине, СНГ и США, а также глубокое понимание IT-технологий, является соучредителем стартапа, который ориентирован на внедрение передовых технологий Blockchain в реальном секторе.

"Назначение будет способствовать формированию наблюдательного совета "ПриватБанка" в полном составе - девять членов, из которых шесть членов являются независимыми, а три члена являются представителями государства в соответствии со статьей 7 закона Украины «О банках и банковской деятельности».

В Минфине напомнили, что 13 июня Энгин Акчакоча, Андреа Монета и Стивен Силиг, которых правительство назначило членами наблюдательного совета "ПриватБанка" по результатам открытого конкурса, подали заявки об отказе от вступления в должность по собственному желанию в связи с неприемлемостью требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования активов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в конце мая утвердил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «ПриватБанк».

В частности, в состав набсовета «ПриватБанка» вошли Энгин Акчакоча, Андреа Монета, Стивен Силиг, Шэрон Искья, Надир Шейх, Эран Кляйн как независимые члены, а также Артем Шевалев и Сергей Алексеенко как представители государства.

В начале июля правительство также утвердило членов набсоветов трех госбанков по квоте президента Украины Владимира Зеленского. В частности, членом набсовета «ПриватБанка» стала Юлия Мецгер.

Согласно обновленному закону о корпоративном управлении в госбанках, набсовет каждого финучреждения должен состоять из 9 членов, включая 6 независимых и по одному представителю Кабинета министров, Администрации президента и профильного комитета Верховной Рады.