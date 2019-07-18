Кабмин утвердил трех новых членов набсовета «ПриватБанка»
Кабинет министров Украины назначил трех новых независимых членов наблюдательного совета крупнейшего украинского банка «ПриватБанк», таким образом запустив полноценную работу обновленного набсовета финансового учреждения.
Читайте также"ПриватБанк" с начала года рекордно увеличил прибыль
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
В ходе заседания министр финансов Оксана Маркарова отметила, что необходимость в назначении новых членов набсовета "ПриватБанка" возникла в связи с тем, что ранее отобранные члены набсовета финучреждения отказались подавать электронную декларацию о доходах согласно действующему законодательству.
«По «ПриватБанку» трое отобранных комиссией и утвержденных членов набсовета отказались подавать электронную декларацию, поэтому комиссия завершила работу по дополнительному отбору трех независимых кандидатов из короткого списка, который у нас был. После нашего решения сможет полноценно работать новый набсовет «ПриватБанка», - сказала министр финансов, не назвав при этом фамилий новых членов набсовета.
"Я доверяю международным партнерам, которые отбирают людей, поэтому у меня нет никаких возражений по назначению", - добавил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя принятое решение.
Позднее в пресс-службе Министерства финансов сообщили, что новыми независимыми членами набсовета "ПриватБанка" стали Себастьян Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш и Роман Сульжик, которые начнут фактически выполнять свои полномочия с 30 июля 2019 года.
Себастьян Шьонайх-Каролат имеет более 30 лет опыта работы в коммерческих банках, из которых около 20 лет - на руководящих должностях в Германии, Австрии и Польши. Себастьян возглавлял региональные кооперативные банки в Германии и Польше и имеет успешный опыт трансформации бизнес-моделей банков.
Ольга Томаш имеет большой опыт работы в украинских и международных банках, а также в международных финансовых организациях, обладает знаниями лучших международных практик с акцентом на аудит, оперативную эффективность, управление рисками и IТ.
Роман Сульжик имеет значительный опыт работы в финансовой сфере в Украине, СНГ и США, а также глубокое понимание IT-технологий, является соучредителем стартапа, который ориентирован на внедрение передовых технологий Blockchain в реальном секторе.
"Назначение будет способствовать формированию наблюдательного совета "ПриватБанка" в полном составе - девять членов, из которых шесть членов являются независимыми, а три члена являются представителями государства в соответствии со статьей 7 закона Украины «О банках и банковской деятельности».
В Минфине напомнили, что 13 июня Энгин Акчакоча, Андреа Монета и Стивен Силиг, которых правительство назначило членами наблюдательного совета "ПриватБанка" по результатам открытого конкурса, подали заявки об отказе от вступления в должность по собственному желанию в связи с неприемлемостью требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования активов.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в конце мая утвердил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «ПриватБанк».
В частности, в состав набсовета «ПриватБанка» вошли Энгин Акчакоча, Андреа Монета, Стивен Силиг, Шэрон Искья, Надир Шейх, Эран Кляйн как независимые члены, а также Артем Шевалев и Сергей Алексеенко как представители государства.
В начале июля правительство также утвердило членов набсоветов трех госбанков по квоте президента Украины Владимира Зеленского. В частности, членом набсовета «ПриватБанка» стала Юлия Мецгер.
Согласно обновленному закону о корпоративном управлении в госбанках, набсовет каждого финучреждения должен состоять из 9 членов, включая 6 независимых и по одному представителю Кабинета министров, Администрации президента и профильного комитета Верховной Рады.