Баланс недели: стимулы от Евросоюза, снижение инфляции и новый саркофаг для Чернобыльской АЭС

Уходящая неделя началась со значимого события - 21-го саммита Украина-Европейский Союз, который прошел в Киеве. В нашу столицу съехались все ключевые лидеры ЕС, чтобы помочь стране стать еще ближе к Европе.

В рамках саммита были подписаны пять соглашений о выделении Украине грантовой помощи на реализацию ряда проектов по продвижению реформ. В частности, соглашение о финансировании программы технического сотрудничества 2019 года, о финансировании программы «Антикоррупционная инициатива - вторая фаза», о поддержке гражданского общества и культуры, дополнительное соглашение о финансировании программы «Поддержка ЕС для востока Украины» (дополнительный взнос ЕС в рамках соглашения составляет 10 млн евро).

Вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко и комиссар ЕС Йоханнес Хан подписали соглашение о финансировании проекта «U-LEAD с Европой: «Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развитию - вторая фаза».

«Кое-кто начинает говорить о том, что это - очередная кредитная петля, или еще что-то такое от ЕС. Подчеркиваю, что все соглашения, которые были подписаны, являются грантовыми. Это - помощь Европейского Союза в осуществлении Украиной реформ в сфере децентрализации, в антикоррупционной реформе, в поддержке культуры, гражданского общества, в других сферах, это возможность технической помощи и получения Украиной консультативной, экспертной помощи от ЕС по внедрению различных реформ», - пояснила происходящее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Саммит в Киеве определил приоритеты на ближайшие месяцы с целью сохранения динамического развития отношений между Украиной и ЕС, несмотря на связанные с выборами изменения как в Украине, так и в Евросоюзе.

Среди этих приоритетов - интеграция Украины в энергетический и цифровой рынки ЕС, углубление таможенного сотрудничества и технического регулирования, а также развитие по другим секторам – в юстиции и безопасности.

Саммит показал, что Евросоюз является надежным партнером нашей страны, но для укрепления связей украинским властям предстоит налаживать диалог уже с новыми европейскими лидерами.

Замедление инфляции

На уходящей неделе Госстат порадовал хорошей новостью - инфляция в Украине в июне в годовом выражении замедлилась до 9% с 9,6% месяцем ранее.

Глава Нацбанка Яков Смолий подчеркнул, что инфляция в текущем году демонстрирует устойчивую тенденцию к замедлению темпов, а системные риски для финансовой стабильности Украины находятся на одном из самых низких в истории уровней.

Базовая инфляция в июне снизилась до 7,4% в годовом выражении, что превзошло прогноз Нацбанка.

«Жесткая монетарная политика оставалась весомыми фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, в частности, через канал обменного курса», - отмечает регулятор.

По информации Госстата, наибольший рост цен в июне в годовом выражении снова зафиксирован на овощи – 32,5%, а также на железнодорожный пассажирский транспорт – 24,9%, автодорожный пассажирский транспорт – 24,4%, услуги канализации – 23,9%, услуги водоснабжения - 21,1%, хлеб – 21%.

Снижение цен зафиксировано на яйца (43,2%), фрукты (2,1%), одежду (0,4%), обувь (0,2%).

В Нацбанке подчеркнули, что снижение цен в июне к предыдущем месяцу на 0,5% произошло впервые за одиннадцать месяцев и было вызвано сезонным удешевлением овощей и яиц. Также на замедление общих темпов роста потребительских цен повлияло решение правительства изменить механизм установления цен на газ для населения. Рост цен на сырые продукты питания существенно замедлился прежде всего за счет расширения предложения овощей нового урожая.

Регулятор также отметил, что замедление инфляции в июне позволило нашей стране выйти из топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией. При этом Украина пока остается государством с наибольшей инфляцией среди европейских стран.

Кстати, инвестиционная компания Dragon Capital улучшила свой прогноз ключевых макропоказателей Украины по итогам года, согласно которому, в частности, рост экономики ускорится до 3,2%, инфляция будет ниже 8%, а курс гривни составит 27,5 грн/долл.

Прогноз весьма реальный, учитывая улучшение макроэкономической ситуации в стране. Так, первую половину уходящей недели гривня продолжила укрепляться по отношению к доллару, немного ослабев в середине недели, и к ее концу вернув утраченные позиции. В целом, за последнюю неделю гривня подешевела к доллару на 12 копеек, к евро – на 18 копеек.

Новый саркофаг для ЧАЭС

Важным событием уходящей недели стал ввод в эксплуатацию новой безопасной арки над разрушенным четвертым реактором Чернобыльской АЭС. Церемония состоялась при участии главы государства Владимира Зеленского.

Строительство этого уникального объекта осуществило совместное предприятие при участии компании Novarka и при поддержке международного сообщества, которое собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Вклад Европейского банка реконструкции и развития составил более 700 млн евро.

Новый безопасный конфайнмент прослужит минимум сто лет, и кроме защиты окружающей среды от радиоактивного излучения, поможет решить задачу разборки саркофага, которым был накрыт четвертый реактор после аварии в 1986 году.

Строительство арки началось в 2012 году, но из-за недостаточного финансирования сроки сдачи объекта не единожды переносились. В конце ноября 2016 года на разрушенный в результате аварии 4-й блок ЧАЭС была надвинута арка нового безопасного конфайнмента (НБК). Это - крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, высотой 110 м, общим весом 36,2 тысячи тонн.

В ходе посещения ЧАЭС глава государства подписал указ, который поможет превратить Чернобыльскую зону отчуждения в одну из платформ экономического роста новой Украины.

«Для начала, мы создадим «зеленый» коридор для туристов и уберем предпосылки для мелкой коррупции, больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов, о которых человек узнает, уже приехав к пункту пропуска. Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины - без коррупции, без глупых законов, с инвестициями и будущим», - сказал Владимир Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что документ также предусматривает создание новых туристических маршрутов водным путем, а также строительство новых контрольно-пропускных пунктов и модернизацию существующих.

Также на уходящей неделе состоялось заседание Ассамблеи доноров Счета ядерной безопасности (СЯБ), где обсуждался ход работ по созданию необходимой инфраструктуры в зоне отчуждения ЧАЭС для обращения с отработанным ядерным топливом. Речь шла о строительстве хранилища «сухого» типа (ХОЯТ-2).

Еще на уходящей неделе ряд важных решений для страны принял Кабинет министров. В частности, правительство изменило систему оплаты труда педагогических работников, отказавшись от единой тарифной сетки, привязав зарплаты к минимальному прожиточному минимуму. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, такие меры позволят увеличить зарплаты украинских учителей от 20 до 70% уже с 1 января 2020 года.

Также правительство выделило из госбюджета дополнительно 1 млрд гривен на дотации украинским шахтам и выплату заработных плат шахтерам, 3 млрд гривен - Госфонду регионального развития на реализацию ряда инфраструктурных, медицинских и образовательных программ в регионах.

Следующая неделя станет последней перед днем голосования украинцев на досрочных парламентских выборах. Фокус общественного интереса будет сосредоточен на избирательном процессе и дискуссиях о шансах на проход в Раду той или иной партии. Кроме того, в третью неделю июля Национальный банк обнародует ключевые показатели обновленного макроэкономического прогноза, а Госстат сообщит о результатах внешней торговли страны.

Александра Данько