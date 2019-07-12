Мировые платежные системы могут уйти из России - СМИ

Visa и MasterCard могут уйти из России в результате западных санкций и ответных действий российского руководства.

Международные платежные системы Visa и MasterCard могут уйти из России в результате западных санкций и ответных действий Госдумы и Центробанка.

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Об этом сообщает Страна.ua.

"23 июля нижняя палата Госдумы собирается рассмотреть во втором чтении поправки к законопроекту "О национальной платежной системе", которые поддерживает ЦБ; они должны обеспечить беспрерывность карточных платежей в России. По сути же российским дочерним компаниям международных платежных систем (МПС) запретят приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Поправки коснутся МПС, чьи "дочки" зарегистрированы в ЦБ, в частности Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если законопроект будет принят, им запретят вводить "критерии приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе". На то, чтобы начать работать по новым правилам, платежным системам дадут полгода. После этого приостановка расчетов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением. Если оно не будет устранено, ЦБ исключит компанию из реестра операторов платежных систем, что будет означать запрет на работу в России.

При этом, как подчеркивает издание, российские дочки Visa и MasterCard при всем желании не смогут привести свои правила в соответствие с новыми требованиями - они не имеют права не исполнять распоряжения своей головной организации. У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту). Однако, опрошенные изданием эксперты считают, что скорее всего эти компании просто свернут свой бизнес в России.