Украинцы могут проверить онлайн, какой бизнес платит единый налог (инфографика)

По данным OpenDataBot, в Украине единый налог платят 174,3 тыс. компаний (15%) и 1,3 млн физических лиц-предпринимателей (70%).

Сайт мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов OpenDataBotВ запустил сервис, в котором украинцы могут проверить, какие предприятия уплачивают единый налог, и следить в дальнейшем за любыми изменениями их статуса.

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Об этом сообщает сервис OpenDataBot на своем сайте.

"Владельцы бизнеса должны следить за своей системой налогообложения, если компания потеряет статус плательщика единого налога - сумма ее налогов резко возрастет", - пояснили юристы OpenDataBot.

По данным сервиса, в Украине единый налог платят 174 297 компаний (15%) и 1,3 млн физических лиц-предпринимателей (70%).

При этом наибольшее количество ФЛП находится на второй группе плательщиков единого налога - 581 тыс. предпринимателей (44,5%). К плательщикам единого налога третьей группы относятся 523 тыс. предпринимателей (40%), к первой - 200 тыс. (15%).

Наибольшее количество компаний на единой системе налогообложения занимается операциями с недвижимым имуществом (14%). Далее следует оптовая торговля с показателем 7,8%, сельское хозяйство - 7,5%, и деятельность в сфере права и бухгалтерских услуг - 5,7%.

Как сообщал УНИАН, ранее OpenDataBot сообщил о том, что Государственная фискальная служба Украины публикует недостаточно информации для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, в связи с чем 35 тысяч таких лиц не могут проверить наличие или отсутствие налоговой задолженности.

OpenDataBot - платформа для работы с государственными открытыми данными. Компания собирает, объединяет и анализирует данные основных публичных реестров страны.

Сервис работает в популярных мессенджерах - Telegram, Facebook Messenger, Skype, Viber и позволяет получить актуальную информацию о компании.