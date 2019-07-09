Валюта продолжает дешеветь: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 10 июля: 100 USD – 2548,9178 гривни; 100 EUR – 2856,0624 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2548,9178 (9 июля – 2560,2161)

100 EUR – 2856,0624 (9 июля – 2871,2824)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 9 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,63/25,67 гривни/доллар, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,72/28,76 гривни/евро, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.