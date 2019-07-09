Автостанции Киева хотят "пустить с молотка" почти за 200 миллионов
Фонд государственного имущества Украины выставит на продажу государственный пакет акций акционерного общества "Киевпассервис" через аукцион в системе Prozorro.
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Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров, стартовая цена госпакета (а это 99,9% акций предприятия) составит 195,9 миллиона гривень, а сам аукцион состоится 14 августа этого года.
По словам Трубарова, в собственности "Киевпассервиса" находится шесть автостанций в Киеве (АС Центр, АС Дарница, АС Полесья, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная) и восемнадцать автостанций в Киевской области.
"Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор", - написал Трубаров.
Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры передало на приватизацию в ФГИУ госпредприятие "Киевпассервис" в начале ноября 2015 года.