Нефедов пообещал кардинально изменить украинскую таможню

Новый глава Гостаможслужбы Максим Нефедов заявил, что с 15 июля в таможне "начнется новая жизнь", и поэтому призвал уволиться тех, кто не хочет играть по новым правилам.

Новоназначенный руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов обещает кардинально изменить украинскую таможню.

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Об этом он сказал в Ужгороде во время совещания президента Владимира Зеленского с руководителями таможен.

"Я хочу пообещать вам главное. Я пришел сюда радикально изменять систему, пришел сюда строить кардинально новую таможню. Я вижу много руководителей, вы все почтенного возраста, вы все верите в то, что это "бла-бла-бла", всем рассказывают, но все такие же, а мы быстренько договоримся, не с ним, так с замами, каждый год такое совещание, так же ругают, и все будет как прежде. Не будет как прежде. Я вам гарантирую, что так, как прежде, не будет", - сказал Нефедов.

Также Нефедов добавил, что не обещает гражданам "золотые горы", но приложит максимум усилий, чтобы таможня изменила свой имидж в обществе.

По его словам, с 15 июля в таможне "начнется новая жизнь", поэтому призвал самостоятельно уволиться тех, кто не хочет играть по новым правилам.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Нефедова председателем Гостаможслужбы.

26 июня Нефедов спрогнозировал, что служба начнет деятельность через 2,5 месяца.