Нефедов уверен, что за год сможет запустить «электронную таможню»

Новоназначенный руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что государство получило от иностранных партнеров достаточные объемы финансирования на разработку системы «электронная таможня».

Новоназначенный руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов уверен, что сможет за год запустить систему «электронная таможня».

Об этом он сообщил во Львове во время представления нового председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского, отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского.

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«Я убежден, что через год она («электронная таможня») будет работать. Нам понадобилось около года для того, чтобы построить и развернуть систему государственных закупок ProZorro. Примерно такие же сроки, немножко быстрее, пошли на создание «ProZorro.Продажи» - системы, через которую идет приватизация, идет распределение лицензий и тому подобное. И мне кажется, что такие сроки достаточно реальны для развертывания «электронной таможни» также», - сказал Нефедов.

По его словам, государство имеет достаточное финансирование со стороны западных партнеров на запуск «электронной таможни», а также большое количество отечественных специалистов для успешного завершения этого проекта.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Нефедова председателем Гостаможслужбы.

26 июня Нефедов спрогнозировал, что служба начнет деятельность через 2,5 месяца.