Не хотят платить дивиденды: Гройсман пригрозил уволить ряд руководителей госкомпаний

Премьер-министр пригрозил уволить руководителей госкомпаний, если к следующей среде они не отзовут иски из судов относительно нежелания платить дивиденды в госбюджет.

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил уволить руководителей ряда государственных компаний, если они к следующей среде не отзовут из судов иски относительно нежелания перечислять дивиденды в государственный бюджет.

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Об этом он заявил на заседании правительства в среду, предложив Кабмину принять соответствующее протокольное поручение, чтобы направить его в наблюдательные советы госкомпаний.

«Если они и дальше будут паразитировать на государственных вопросах, я терпеть этого не собираюсь. Я считаю, что сегодня нужно принять протокольное решение правительства, направить его в наблюдательные советы и менеджменту компаний, поставить вопрос, что к среде они должны отозвать все иски против государства, потому что государство является их собственником», - сказал он.

«Другого быть не может. Они должны понимать, что они нанятые менеджеры в государственных компаниях, и должны служить государству, а не против государства», - добавил он.

Особое внимание в своем выступлении премьер уделил компании «Нафтогаз Украины», которая в судебном порядке оспорила обязательство компании выплатить государству 90% дивидендов от прибыли за 2018 год.

Как сообщал УНИАН, окружной административный суд Киева остановил действие постановления Кабинета министров в части, согласно которой Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли компании по итогам 2018 года до 1 июля 2019 года.