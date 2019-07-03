В четверг в Украине ощутимо подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 4 июля: 100 USD – 2604,4841 гривни; 100 EUR – 2941,2439 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2604,4841 (3 июля – 2617,9033)

100 EUR – 2941,2439 (3 июля – 2958,4925)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 3 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,92/25,95 гривни/доллар, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 29,27/29,30 гривни/евро, что на 28 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.