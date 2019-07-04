Минфин повысил прогноз по долговым платежам на 2020 год

В целом за текущий год погашение и обслуживание внутреннего долга составит 344,32 миллиарда гривень, внешнего – 143,65 миллиарда гривень.

Министерство финансов Украины повысило прогнозный объем платежей по госдолгу Украины в 2020 году до 351,88 миллиарда гривень, что на 16,08 миллиарда гривень больше показателя, прогнозируемого месяцем ранее.

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Такие данные содержатся в обновленном графике прогнозных платежей на 1 июля, размещенном на сайте министерства.

Согласно прогнозу, выплаты в 2020 году по внешнему долгу прогнозируются на уровне 181,16 миллиарда гривень, из них на обслуживание будет направлено 52,45 миллиарда гривень, тогда как по внутреннему долгу планируется выплатить 170,72 миллиарда гривень.

Вместе с тем, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020 году прогнозируются в первом и третьем кварталах в размере 107,42 миллиарда гривень и 124,51 миллиарда гривень соответственно, тогда как во втором и четвертом кварталах планируется выплатить 87,45 миллиарда гривень и 32,5 миллиарда гривень соответственно.

Согласно прогнозу, в третьем квартале этого года выплаты составят 133,81 миллиарда гривень, в четвертом – 83,02 миллиарда гривень.

В целом за текущий год погашение и обслуживание внутреннего долга составит 344,32 миллиарда гривень, внешнего – 143,65 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-апрель 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,9% - до 79,82 миллиарда долларов, но при этом сократился в гривневом эквиваленте на 2% - до 2,125 триллиона гривень.