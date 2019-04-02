Минфин повысил прогноз по долговым платежам на 15 миллиардов

Рост показателя обусловлен повышением объема платежей в счет погашения и обслуживания внутреннего долга на 17,84 млрд грн.

Министерство финансов Украины повысило прогнозный объем платежей по государственному и гарантированному государством долгу Украины в целом за 2019 год до 460,99 млрд грн, что на 15,32 млрд грн больше показателя, прогнозируемого месяцем ранее.

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Как следует из обновленного графика прогнозных платежей на 1 апреля, рост показателя обусловлен повышением объема платежей в счет погашения и обслуживания внутреннего долга на 17,84 млрд грн, в то время как объем платежей по внешнему долгу сократился на 2,53 млрд грн.

На первый квартал текущего года приходится 125,21 млрд грн долговых платежей, на второй – 164,85 млрд грн, на третий – 109,73 млрд грн, на четвертый – 61,19 млрд грн.

В целом за год погашение и обслуживание внутреннего долга составит 310,98 млрд грн, внешнего – 150 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за февраль сократился в долларовом эквиваленте на 0,01 млрд долл., или на 0,02%, - до 78,24 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 60,02 млрд грн, или на 2,8%, - до 2,112 трлн грн.

Согласно приведенным данным, с начала 2019 года государственный долг Украины сократился на 0,1% в долларовом эквиваленте, на 2,6% - в гривневом эквиваленте.