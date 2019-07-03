Ликвидацию "Украинского профбанка" продлили еще на год

Срок ликвидации продлевается до 30 августа 2020 года включительно.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о продлении сроков ликвидации "Украинского профессионального банка" на один год.

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Как сообщается на сайте Фонда, срок ликвидации продлевается до 30 августа 2020 года включительно.

Также сообщается, что на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка Светланы Грошовой.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в мае завершил ликвидацию пяти банков.

По состоянию на начало июня Фонд продолжал ликвидацию 83 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.