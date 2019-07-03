Доллар стал еще дешевле: свежие курсы Нацбанка

Национальный банк на среду, 3 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,18 грн/долл., к евро – на уровне 29,58 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2617.9033 (2 июля – 2620.6493)

100 EUR – 2958.4925 (2 июля – 2974.1749)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,17/26,19 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 29,57/29,58 грн/евро, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.