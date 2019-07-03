Глава МВФ Лагард возглавит Европейский центробанк

В период ее отсутствия обязанности директора-распорядителя Фонда будет выполнять Дэвид Липтон.

Кристин Лагард покидает пост директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением на пост президента Европейского центрального банка.

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Как говорится в заявлении МВФ, переданном УНИАН, в период временного отсутствия Лагард обязанности директора-распорядителя будет выполнять первый заместитель Дэвид Липтон.

Справка УНИАН. Украина присоединилась к МВФ в 1992 году после принятия Верховной Радой закона о вступлении нашей страны в Фонд и другие международные финансовые организации.

Кристин Лагард занимает пост директора-распорядителя МВФ с июля 2011 года. До этого она занимала должность министра экономики и финансов Франции.

В период руководства Лагард Украина начинала с МВФ три программы - Stand-by в 2014 году, EFF в 2015 году и Stand-by в 2018 году.