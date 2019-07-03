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Украина ждет делегацию МВФ для достижения договоренностей по новой программе - НБУ

09:46, 03 июля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Украина ждет делегацию Международного валютного фонда для достижения договоренностей по новой программе сотрудничества после формирования нового правительства.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы НБУ Якова Смолия с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном в ходе визита украинской делегации в Торонто (Канада).

«Впереди - переговоры с МВФ уже по новой программе сотрудничества. Ждем делегацию МВФ в Киеве с целью достижения рабочей договоренности по новой программе - после формирования нового правительства», - говорится в сообщении.

Также среди ключевых итогов встречи – заявление украинских властей о намерениях продолжать сотрудничество с МВФ и уже с новым парламентом воплощать структурные реформы, заложенные в текущую программу сотрудничества. В частности, реформы энергетической сферы и рынка земли.

«Залог устойчивого экономического развития страны - независимость и эффективность ее центрального банка. Во время встречи с МВФ президент Украины отметил, что гарантирует независимость Национального банка Украины», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине в мае этого года с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередные парламентские выборы 21 июля и предложил действующему составу правительства подать в отставку.

По итогам миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.

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Теги: #Нацбанк#МВФ