Украина ждет делегацию МВФ для достижения договоренностей по новой программе - НБУ
Украина ждет делегацию Международного валютного фонда для достижения договоренностей по новой программе сотрудничества после формирования нового правительства.
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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы НБУ Якова Смолия с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном в ходе визита украинской делегации в Торонто (Канада).
«Впереди - переговоры с МВФ уже по новой программе сотрудничества. Ждем делегацию МВФ в Киеве с целью достижения рабочей договоренности по новой программе - после формирования нового правительства», - говорится в сообщении.
Также среди ключевых итогов встречи – заявление украинских властей о намерениях продолжать сотрудничество с МВФ и уже с новым парламентом воплощать структурные реформы, заложенные в текущую программу сотрудничества. В частности, реформы энергетической сферы и рынка земли.
«Залог устойчивого экономического развития страны - независимость и эффективность ее центрального банка. Во время встречи с МВФ президент Украины отметил, что гарантирует независимость Национального банка Украины», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине в мае этого года с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.
Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередные парламентские выборы 21 июля и предложил действующему составу правительства подать в отставку.
По итогам миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.