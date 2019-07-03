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Фонд гарантирования завершил ликвидацию «Финростбанка»

08:59, 03 июля 2019
Финансы
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В Украине ликвидировали еще один банк / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Фонда, ликвидатор банка подал документы для государственной регистрации ликвидация банка как юридического лица.

Отмечается, что в этой связи Фонд завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в мае завершил ликвидацию пяти банков. 

По состоянию на начало июня Фонд продолжал ликвидацию 83 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.

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Теги: #Фонд гарантирования#ликвидация банка