Фонд гарантирования завершил ликвидацию «Финростбанка»
08:59, 03 июля 2019Финансы
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В этой связи Фонд завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка.
В Украине ликвидировали еще один банк / фото УНИАН
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию «Финростбанка», начатую в октябре 2014 года.
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Как сообщается на сайте Фонда, ликвидатор банка подал документы для государственной регистрации ликвидация банка как юридического лица.
Отмечается, что в этой связи Фонд завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в мае завершил ликвидацию пяти банков.
По состоянию на начало июня Фонд продолжал ликвидацию 83 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.
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