Фонд гарантирования завершил ликвидацию «Финростбанка»

В этой связи Фонд завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию «Финростбанка», начатую в октябре 2014 года.

Читайте такжеФонд гарантирования приступил к ликвидации банка "Хрещатик"

Как сообщается на сайте Фонда, ликвидатор банка подал документы для государственной регистрации ликвидация банка как юридического лица.

Отмечается, что в этой связи Фонд завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в мае завершил ликвидацию пяти банков.

По состоянию на начало июня Фонд продолжал ликвидацию 83 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.