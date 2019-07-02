Инвестиционная привлекательность Украины упала до уровня 2016 года

Топ-менеджеры ухудшили оценку инвестпривлекательности Украины, так значение показателя снизилось до 2,85 баллов с 3,07 в предыдущем периоде.

Показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины снизился до уровня 2016 года, составив 2,85 баллов из 5-ти возможных и оказавшись в отрицательной плоскости.

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Об этом сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на результаты новой волны опроса за первую половину 2019 года.

Как пояснили в ассоциации, топ-менеджеры компаний в Украине ухудшили оценку инвестпривлекательности страны, так значение показателя снизилось с 3,07 баллов в предыдущем периоде.

Результаты опроса указывают на ощутимое ухудшение настроений бизнеса. В частности, количество недовольных инвестиционным климатом выросло с 40% до 57%, при этом только 19% топ-менеджеров считают бизнес-среду благоприятной, в то время как в конце 2018 года таких было 25%.

Среди положительных моментов за последние полгода бизнес отметил либерализацию валютного законодательства, стабильность национальной валюты, демократические президентские выборы, снижение уровня инфляции, продолжение диалога с МВФ.

В то же время, к старым проблемам коррупции, недоверия к судебной системе, оттока рабочей силы добавилась ощутимая политическая и экономическая турбулентность.

Также бизнес не спешит делать оптимистичные предположения на будущее - 54% руководителей компаний колеблются, будет ли Украина выгодным рынком для инвестирования в ближайшие шесть месяцев.

Для качественного сдвига к лучшему, инвесторы ожидают политической стабильности и реального прогресса в борьбе с коррупцией, эффективной борьбы с контрабандой и теневой экономикой, судебной и земельной реформ, совершенствования инфраструктуры, снижения административного давления на бизнес, создания условий для повышения заработной платы, прозрачного налогового законодательства, своевременного возмещения НДС, улучшения бизнес-имиджа Украины за рубежом.

"Мы видим, что инвесторы ставят на паузу запланированные проекты в Украине в ожидании завершения всех выборов и окончательного формирования новой политической среды. Новые лица в политике воспринимаются неоднозначно: одни считают это очередным вызовом, кто-то - надеждой на перемены. Думаю, первые выводы мы сможем сделать уже до конца года, вместе со второй волной опроса инвесторов в 2019-м", - прокомментировала результаты опроса исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения индекс ни разу не достиг положительной зоны - выше 4 баллов. В ходе опроса респонденты дают оценку инвестиционному климату и изменениям его состояния, прогнозы относительно инвестиционного климата и инвестирования, а также относительно ведения бизнеса в ближайшие 6 месяцев. В последней волне опроса приняли участие 100 руководителей крупнейших международных и украинских компаний. Партнер исследования – компания Gemius.