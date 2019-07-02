Украинцы сократили долги по оплате коммуналки сразу на 10%

Средние начисления за ЖКУ, с учетом электроэнергии, на одного владельца лицевого счета в мае составили 779,4 гривни.

По состоянию на конец мая задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) снизилась на 10% по сравнению с апрелем – до 57,2 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец мая задолженность населения по оплате за природный газ составила 26,2 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду - 16,8 миллиарда гривень, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий - 4,6 миллиарда гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод - 3,7 миллиарда гривень, за вывоз твердых бытовых отходов - 0,7 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии – 5,2 миллиарда гривень.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в мае составили 779,4 гривни.

В мае 2019 года население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 11,5 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии – 3,7 миллиарда гривень.

"В январе-мае 2019 г. с населением было заключено 26,4 тысячи договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 191,3 миллиона гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 108,1 миллиона гривень", - добавили в Госстате.

Как сообщал УНИАН, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) жителям Украины в январе-мае 2019 года были назначены на сумму 842 миллиона гривень, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2018 года.