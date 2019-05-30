Кабмин снизил расходы на субсидии на 8 миллиардов

По его словам, данное распоряжение было принято 22 мая.

Кабинет министров Украины на своем заседании 22 мая принял решение сократить сумму расходов на выплату субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг на 8 миллиардов гривень.

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Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook заместитель руководителя департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

"Мы еще долго будем узнавать новости с пресловутого заседания правительства 22 мая. Правительство уменьшило сумму средств на выплату субсидий на 8 миллиардов гривень", - написал он.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,7 миллиарда гривень, что в 1,5 раза меньше, чем за 2017 год.