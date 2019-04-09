Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из Евросоюза

Глава Белого дома отметил также, что Евросоюз многие годы "обманывал США для достижения своих интересов".

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter, добавив, что эта мера затронет импорт из стран ЕС на сумму в 11 миллиардов долларов.

"Всемирная торговая организация постановила, что субсидии Европейского союза для Airbus отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в 11 миллиардов долларов, - написал Трамп. - ЕС обманывал США для достижения своих интересов многие годы. Это должно прекратиться".

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции ЕС, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности. Апелляционный орган ВТО в прошлом году подтвердил принятое в 2016 году решение панели арбитров о том, что Европейский союз и четыре его государства - члена - Франция, Германия, Испания и Великобритания - незаконно субсидировали Airbus.

В то же время в конце марта Апелляционный орган ВТО подтвердил вывод третейской группы от 2017 года о том, что США субсидировали производство самолетов Boeing в ущерб экономическим интересам Airbus посредством налоговых послаблений. Данный спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года.