«ПриватБанк» одержал очередную победу в Верховном суде в споре с прежними владельцами

Банк убедил суд отказать в освобождении из-под залога имущества поручителя по кредиту рефинансирования НБУ, полученному до национализации.

«ПриватБанк» получил очередную победу в Верховном Суде в споре с компаниями, связанными с прежними владельцами финучреждения.

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Как сообщила пресс-служба финучреждения, банк убедил суд отказать в погашении долга и освобождении из-под залога имущества Марганецкого ГОКа – имущественного поручителя по кредиту рефинансирования Национального банка, полученному банком до национализации.

Отмечается, что Марганецкий ГОК пытался высвободить свою ипотеку, обязав «ПриватБанк» погасить долг по рефинансированию, с 2017 года.

В банке напомнили, что 14 мая и 11 июня «ПриватБанк» выиграл в Верховном суде споры по искам компаний «Покровский ГОК», «Тровелко Холдингз Лимитед» и «Эрлан» об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ.

Также в банке сообщили о решении Северного апелляционного хозяйственного суда, который удовлетворил апелляционную жалобу «ПриватБанка» и отменил незаконное судебное решение Хозяйственного суда Киева по иску компании «Подол недвижимость».

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны.

В апреле текущего года суды приняли ряд решений, включая решение об отмене национализации банка. Впоследствии «ПриватБанк», Кабинет министров и Национальный банк обжаловали эти решения в апелляционном порядке.