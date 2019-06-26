Гройсман пообещал пенсии от 2 тысяч гривень - уже с июля

Это очередной этап перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсий будет происходить в автоматическом режиме.

Пенсия в Украине с 1 июля будет составлять не менее 2 тысяч гривень, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Пенсия с 1 июля будет составлять не менее 2 тысяч гривень", - сказал Гройсман, добавив, что сегодня правительство примет соответствующее решение.

Он также отметил, что в марте 2020 года также будет проведен соответствующий перерасчет пенсий.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин финализировал решение о повышении пенсий гражданам, имеющим большой стаж работы, но небольшие пенсии из-за небольших зарплат.

Уже с 1 июля женщины, имеющие стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий.

В среднем пенсия будет составлять не менее 2 тысяч гривень. Это будет очередной этап перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсий будет происходить в автоматическом режиме.