Профицит госбюджета Украины снизился до 7,7 миллиарда

Сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 33,9 миллиарда гривень.

Государственный бюджет Украины за январь-май 2019 года выполнен с профицитом 7,7 миллиарда гривень, что почти на 1 миллиард гривень ниже показателя, обнародованного Министерством финансов в начале июня.

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Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 33,9 миллиарда гривень.

Годом ранее госбюджет Украины был сведен с дефицитом 9,2 миллиарда гривень, сводный бюджет – с профицитом 14,6 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной казначейской службы, госбюджет Украины за январь-май 2019 года получил 426,684 миллиарда гривень доходов, что на 8,545 миллиарда гривень, или на 2%, ниже планового показателя на этот период.

Национальный банк в мае перечислил в госбюджет 17,3 миллиарда гривень из прибыли за 2018 год, то есть, с учетом перечисленных в апреле 47,6 миллиарда гривень, рассчитался с бюджетом в полной мере.