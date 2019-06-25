Малый и средний бизнес в Украине дает 55% ВВП – Кабмин

Но если выделить только малый бизнес, то это всего 16% ВВП, в Европе этот показатель вдвое выше.

Малый и средний бизнес в Украине приносит 55% валового внутреннего продукта в экономику страны, при этом если выделить только малый бизнес, то это всего 16% ВВП.

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Об этом на первом национальном бизнес-форуме Industry4Ukraine заявил член команды поддержки реформ Министерства экономического развития и торговли Денис Шемякин.

"У нас 55% вклад малого и среднего бизнеса в ВВП. Но если посмотреть в другом измерении, то большие и средние предприятия в Украине – это 73% ВВП, то есть микро- и малые предприятия в Украине - это всего 16% ВВП. В Европе - в два раза больше", - сказал он.

По словам Шемякина, что касается количественной составляющей, то в Украине немного больше предприятий, чем в Европе, но в то же время эффективность в 10 раз ниже.

По его мнению, сейчас Министерству экономического развития необходимо сфокусироваться именно на малых и микро-предприятиях. И в первую очередь улучшить бизнес-климат, чтобы сделать нашу продукцию более конкурентоспособной.

"Для этого нужно: первое - создание условий для бизнес-климата, это прежде всего легкость ведения бизнеса. Мы считаем, что технически это легко - повыситься в рейтинге Doing Вusiness. Но это не является универсальным рецептом, потому что показатель меряется по Киеву по некоторым предприятиям. А нужно говорить о том, как сделать легким открытие, например, производственной линии, что для этого нужно, мы это упрощение имеем в виду, а не о том, как зарегистрировать ФОП", - отметил представитель министерства.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда приложит максимум усилий, чтобы через 3-4 года Украина вошла в ТОП-10 рейтинга Doing Business.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.