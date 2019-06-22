Баланс недели: Зеленский пообещал бизнесу либерализацию, Нацбанк отменил обязательную продажу валютной выручки, а госбюджет пополнился на 1 млрд евро

Уходящая рабочая неделя, несмотря на летнюю жару и отпускные настроения украинцев, выдалась насыщенной важными экономическими событиями.

В четверг, 20 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел большую встречу с представителями украинского бизнеса, на которой озвучил ряд программных обещаний по дальнейшей либерализации национальной экономики, ускорению приватизации и дерегуляции бизнес среды.

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Эти месседжи нового главы государства были положительно восприняты бизнесменами, и зал, во время выступления главы государства, неоднократно взрывался бурными аплодисментами.

Зеленский начал с того, что похвалил Национальный банк за сохранение макрофинансовой стабильности в государстве и пообещал уважать и защищать независимость банковского регулятора.

Также президент сообщил, что отменил более ста шестидесяти указов своих предшественников о вмешательстве в экономику, которые «мешали бизнесу работать». Большинство из этих указов были изданы во времена президентства Леонида Кучмы и с позором сбежавшего из Украины Виктора Януковича. Среди упраздненных решений: отмена минимального размера оплаты нотариусам, которая будет способствовать снижению стоимости оформления операций с недвижимостью, а также отмена штрафов за нарушение кассовой дисциплины.

К слову, именно проверки кассовой дисциплины традиционно были одной из основных причин головной боли украинского бизнеса. По данным Государственной фискальной службы, в 2018 году ведомство провело почти 17 тысяч проверок, по результатам которых оштрафовало предприятия на 940 миллионов гривень. При этом, нарушения были установлены в 100% проведенных проверок. То есть, каждый визит налоговиков заканчивался штрафом.

Зеленский озвучил амбициозную цель для Украины – через три-четыре года войти в топ-10 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business. За предыдущие три года наша страна укрепила свои позиции в этом списке и поднялась до 71-го с 83-го места. В настоящее время Украина является одним из лидеров по темпам роста в рейтинге.

Среди других важных обещаний президента стоит выделить намерение продолжать европейский курс государства и сотрудничество с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом. Зеленский поставил целью в ближайшие пять лет присоединить Украину к Европейскому цифровому рынку и Единой энергетической системе ЕС.

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Глава государства акцентировал внимание на необходимости формировать позитивный имидж Украины за границей, чтобы в нашу страну «стояла очередь из инвесторов».

«Я принял решение инвестировать в Украину самое дорогое, что у меня есть - это мое время. И призываю всех вас сделать так же: инвестируйте в Украину», - сказал президент.

По словам президента, упрощению ведения бизнеса в Украине также будет способствовать проведение налоговой амнистии на льготных условиях, после чего можно будет всерьез задуматься о введении налога на выведенный капитал, и замене им налога на прибыль. Однако сроки проведения реформы налогообложения Зеленский не назвал.

«Мы прекрасно понимаем, что очень часто украинский бизнес выводил деньги из страны не от хорошей жизни, а из-за коррупционного давления и нормального желания просто защитить свои активы», - отметил президент.

Зеленский анонсировал масштабную приватизацию государственных активов, защиту конкуренции и ограничения для монополий, а также усиление борьбы с коррупцией в судах.

Кроме того, президент поддержал демилитаризацию подразделений Государственной фискальной службы и создание Госслужбы финансовых расследований с акцентом на аналитическую работу. Он не обделил вниманием и другие ведомства и предложил Верховной Раде лишить Службу безопасности Украины несвойственных ей функций, чтобы ведомство занималось «шпионами и диверсантами», а не бизнесом.

Также Зеленский сообщил о намерении отменить административные запреты, которые являются, по сути, пережитками советского регулирования. Речь идет снятии запретов на определенные виды деятельности, например, азартные игры, а также ограничения в распоряжении валютными ценностями и землей. К слову, глава государства поддержал запуск рынка земли с 2020 года.

Как отмечают представители бизнеса, озвученные обещания президента в случае их выполнения действительно смогут улучшить условия ведения бизнеса в Украине и, как следствие, приведут к ускорению роста национальной экономики.

Историческое решение Нацбанка

Другим важным событием для бизнеса на уходящей неделе стало историческое решение Национального банка Украины отменить обязательную продажу валютной выручки экспортерами. Таким образом, банковский регулятор совершил еще одну революцию на пути к продолжению курса валютной либерализации.

Пресс-служба НБУ отметила, что отмена обязательной продажи валютной выручки не окажет негативного влияния на макрофинансовую стабильность, так как в последние годы при нормативе обязательной продажи на уровне 50% и его снижении до 30% бизнес, в целом, продавал свыше 90% полученной валюты.

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В Нацбанке подчеркнули, что отмена обязательной продажи валюты является очередным шагом на пути к свободному движению капитала, как одной из стратегических целей регулятора. Существование подобных ограничений отдавало «нафталиновым» советским прошлым, когда государство создавало искусственные ограничения, мешающие гражданам принимать самостоятельные решения и свободно распоряжаться средствами. Ведь, к примеру, если экспортер намеревался направить полученную выручку в приобретение каких-либо материалов и комплектующих за границей за валюту, ему не было смысла переводить выручку в гривни, чтобы потом снова обменять их на евро и, при этом, еще и потерять на курсовой разнице.

Бизнес моментально отреагировал на подарок от банковского регулятора. Как отметила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации, предприниматели ждали соответствующего упрощения валютного законодательства более двадцати лет.

«Это очередной шаг к полноценной валютной либерализации и обеспечению свободного движения капитала в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС. К тому же, это абсолютно нормальная практика, по которой живет весь мир», - отметил представитель ассоциации Игорь Гоцик.

Предпринятые шаги на пути к либерализации и дерегуляции позитивно сказываются на финансовой стабильности в государстве. К слову, во вторник, 18 июня, НБУ представил отчет о финансовой стабильности за июнь, согласно которому на текущий момент системные риски находятся на одном из самых низких в истории уровней, а макроэкономические условия благоприятны для работы банков. В то же время, Нацбанк по-прежнему считает одними из ключевых угроз финансовой стабильности в Украине судебные процессы по «ПриватБанку» и затянувшуюся паузу в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Госбюджет пополнился на 1 млрд евро

На этом положительные экономические новости на уходящей неделе не закончились. В четверг Министерство финансов сообщило, что Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых и со сроком погашения 20 июня 2026 года. Это размещение ценных бумаг ознаменовало возврат нашего государства на рынок заимствований в евро после пятнадцатилетней паузы.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, бумаги, в основном, выкупили фонды по управлению активами, а также зарубежные пенсионные и страховые фонды. В разрезе стран большую часть облигаций приобрели инвесторы из Соединенного Королевства, США, Германии и стран Европейского Союза.

Еще одной важной новостью уходящей недели стал пересмотр оценки роста ВВП Украины. Государственная служба статистики улучшила свою предыдущую оценку роста национальной экономики в первом квартале 2019 года в годовом выражении – до 2,5% с 2,2% опубликованных ранее. И хотя этот показатель превышает ранее обнародованную цифру, он все равно ниже результата предыдущего квартала (3,5%).

При этом, Украина продолжает показывать самый высокий прирост номинального ВВП в Европе благодаря росту доходов населения. Так, номинальный ВВП Украины за первые три месяца 2019 года составил 807,8 миллиардов гривень, а ВВП в расчете на одного человека – 19,2 тысячи гривень.

На следующей – последней неделе июня Госстат обнародует результаты работы отечественных промышленных предприятий за май, народные депутаты будут готовиться к досрочным парламентским выборам, запланированным на 21 июля, а украинцы продолжат наслаждаться жаркими летними деньками.

Надежда Бурбела