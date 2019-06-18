Руководство Одесского порта причастно к финансированию терроризма - решение суда

Суд выявил, что противоправная деятельность в одесском порту совершается еще начиная с 2014 года.

Руководители ГП "Одесский морской торговый порт" (ОМТП) по сговору с российским криминальным авторитетом Андреем Марисовым организовали схему, при которой большая часть доходов госпредприятия не поступает государству, а оседает на счетах подконтрольных им структур "для выведения за границу, дальнейшего обналичивания и передачи активным участникам террористических групп".

Это следует из решения Шевченковского районного суда Киева №81967344 от 7 мая 2019 года, сообщает Delo.ua.

"Начиная с 2014 года по нынешнее время гражданин Российской Федерации, получив задание от спецслужб РФ, совершает действия, направленные на финансирование действий неустановленных лиц с целью организации массовых беспорядков на территории Одесской и других областей Украины, посягательства на ее территориальную целостность и осуществления террористических актов", — говорится в документе.

Суд объясняет, что свою деятельность Марисов ведет, "заручившись поддержкой должностных лиц ГП "ОМТП", Черноморского межрегионального управления Госслужбы морского и речного транспорта Украины и используя подконтрольные ему коммерческие предприятия "Экофлот", "Си Уинд", "Навир Сервис", "Вел Шиппинг", "Марин Порт Сервис Пивденний", "Укрфлот-Сервис", "Прайм Эдженси" и "Таг Сервис".

Указанные фирмы, отмечает суд, выступают посредниками при эксплуатации государственного портофлота. После проведения обысков в офисах этих компаний и у ряда их учредителей, Марисов начал их перерегистрацию на подставных граждан Украины.

В связи с этим суд наложил арест на корпоративные права учредителей следующих компаний: "Марина-БИЧ", "Аурум-Винас", "Велика дижка", "Логан-Украина Дистрибьюшн", "РУВИМС", "Вел Шиппинг", "Таг Сервис", "Си Уинд", "Чамбер" и "Прайм Эдженси".

Министерству юстиции и другим государственным органам и частным нотариусам запрещено регистрировать любые изменения, касающиеся регистрационных данных указанных компаний.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко заявил в телеэфире о том, что начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук занимается махинациями с государственными буксирами ОМТП, из-за чего государство теряет десятки тысяч долларов ежедневно.

Весной 2018 года прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ОМТП по делу ООО "Экофлот", однако официальных заявлений о результатах расследования с тех пор не было.

11 февраля нынешнего года под офисом АМПУ в Одессе прошел митинг работников ОМТП и общественных активистов против "буксирной мафии".

Одесский порт по итогам 2018 года опустился со 2-го на 3-е место среди украинских портов по объемам грузооборота. За минувший год перевалка в ОМТП составила 21,7 млн тонн при проектной мощности 40 млн тонн.