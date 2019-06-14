ЕС продлит программу поддержки малого и среднего бизнеса в Украине

Программу планируется продлить до 2021 года.

Европейский Союз планирует продлить пилотную программу по разработке и реализации местных стратегических документов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса (МСП) в Украине, до 2021 года, сообщил на пресс-конференции старший советник по вопросам политики развития МСП EU4Business-FORBIZ Рикардо Пинто.

Читайте такжеПочему украинцы уезжают из страны: названы топ-5 причин трудовой миграции (исследование)

«Мы должны были завершить программу раньше, но у нас есть намерение продлить ее до 2021 года», - сказал он.

Он также добавил, что Украина является большой страной и при внедрении различных инициатив необходимо учитывать особенности каждого региона. Поэтому для пилотной программы формирования и реализации эффективной политики развития МСП были выбраны Черниговская область, города Чернигов и Нежин.

«Мы надеемся, что результаты реализации данного пилотного проекта будут проанализированы, и опыт Черниговской области, Чернигова и Нежина будет учтен при внедрении подобных проектов по всей Украине», - добавил Пинто.

По его словам, главной задачей программы поддержки развития МСП является проведение регуляторной реформы, внедрение стратегий развития, ориентированных на бизнес, улучшение коммуникаций в бизнес-обществе.

Справка УНИАН. EU4Business - это инициатива ЕС, которая обеспечивает поддержку частного сектора в странах Восточного партнерства, включая Украину. Ее целью является улучшение бизнес-климата, облегчение доступа МСП к консультационным услугам и финансированию, стимулирование экономического роста и создание рабочих мест.

В рамках инициативы EU4Business деятельность проекта FORBIZ направлена на укрепление способности украинских национальных и местных органов власти и других заинтересованных сторон вводить эффективную политику экономического развития, уделяя особое внимание МСП.

Пилотная программа по разработке и реализации местных стратегических документов, направленных на развитие МСП в Украине, реализуется с декабря 2017 года в Черниговской областях и в городах Чернигов и Нежин при технической поддержке проекта международной технической поддержки FORBIZ в рамках инициативы "Поддержка ЕС Украины в обновлении ее экономики" (EU4Busines), которая реализуется в Украине консорциумом во главе с GFA Consulting Group и финансируется Европейским Союзом.