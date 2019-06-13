Чистые международные резервы НБУ сократились: сколько денег осталось

С начала года резервы сократились на 5%.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за май сократились на 7,1% - до 9,202 млрд долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые международные резервы сократились на 4,6%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на начало мая составили 19,4 млрд долл., что на 6,8% ниже показателя на начало года.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.