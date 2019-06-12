Карты, деньги, телефон. Как защититься от мошенничества с кредитками

Ранним воскресным утром автора этих строк разбудил звонок телефона, и строгий голос поведал, что моя банковская карта заблокирована, и надо срочно пройти авторизацию, сообщив ее номер и личные данные. На вопрос, какой банк меня беспокоит с петухами, звонивший представился «оператором центрального управления безопасности Национального банка», который якобы отвечает за безопасность украинских банков.

Я, разумеется, не желая удачи и положила трубку. После на всякий случай связалась со своим банком, чтобы проверить состояние счета и сообщить входящий номер мошенников. И также сообщила о случившемся в полицию. Принявший мой звонок правоохранитель вежливо меня выслушал, но ничего не пообещал.

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Аферистам в моем случае не повезло, но кто даст гарантию, что они не будут успешны в других случаях?

Вооружившись техническими средствами и базами телефонных номеров, мошенники могут прислать смс-сообщение, что с банковского счета уже списаны деньги, указав в качестве контактного свой номер телефона. Рассказать душещипательную историю о неприятностях с вашими родственниками, за которые нужно заплатить. Заявить, что вы поручитель по кредиту человека, которого никогда не видели и не знали. Разыграть социологический опрос, в ходе которого вперемешку с нормальными вопросами выяснить ваше благосостояние и банковские реквизиты. Наконец, украсть телефон или просто получить дубликат сим-карты, чтобы взломать банкинг. Вариантов масса.

Караул, украли!

Карточный сервис в Украине стремительно развивается - количество активных платежных карт в первом квартале 2019 года выросло до 37 миллионов штук. С учетом статистики экономически активного населения в Украине, выходит, что на каждого работоспособного украинца в среднем приходится по две платежных карты. К сожалению, карточное мошенничество также развивается. По последним данным НБУ, доля мошеннических операций с платежными картами в 2018 году выросла на 20 процентов.

Вопрос защиты от мошенников особенно актуален в период летних отпусков: находясь в поездке по родной стране или за рубежом в отпускном настроении, сложно оставаться бдительным. УНИАН составил список практических советов, как избежать кражи средств и что делать, если мошенникам все-таки удалось осуществить задуманное.

Любую проблему лучше предупредить, чем потом столкнуться с ее последствиями, потому наиболее действенный способ борьбы с карточными мошенниками – минимизировать возможности потери средств.

Как прокомментировали в государственном «Ощадбанке» - одном из крупнейших эмитентов платежных карт в Украине - в этом направлении банкиры постоянно работают. В частности, информируют клиентов о правилах безопасного пользования картами, создают автоматические сервисы дополнительной авторизации и блокирования подозрительных операций, сервисы оперативного блокирования карты и лимиты.

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В то же время, без участия, а уж тем более, при попустительстве самого держателя карты банкиры защитить его средства не смогут. Для предупреждения мошеннических действий с картами в банке рекомендуют не разглашать номер карты, финансовый номер телефона и другие конфиденциальные данные. То есть, при необходимости указать свои контакты стоит сообщать телефонный номер, не привязанный к банковской карте. Кроме того, целесообразно устанавливать лимиты операций по карте, в том числе геолимиты (с указанием геолокации).

К примеру, один из набирающих популярности видов мошенничества - незаконное использование финансового телефона клиента – вполне можно предупредить. Если украли мобильный телефон, нужно незамедлительно сообщить об этом банку либо заблокировать карту самостоятельно при наличии других средств подключения к интернету или мобильному банкингу.

Чтобы мошенники не могли клонировать сим-карту, стоит использовать для интернет или мобильного банкинга корпоративный номер телефона, замена сим-карты по которому не возможна без личного присутствия, либо привязать сим-карту к своим паспортным данным. Такая услуга, к примеру, доступна у мобильных операторов «Киевстар» и Vodafone без дополнительной оплаты.

Что же делать, если средства с карты все-таки украли? При возникновении такого подозрения банкиры рекомендуют немедленно заблокировать карту.

«Это можно сделать самостоятельно или позвонив в официальный контакт-центр своего банка. Заказав перевыпуск карты, обязательно необходимо подключить смс-информирование», - советуют в «Ощадбанке».

Далее следует написать заявление о пропаже денег в свой банк и правоохранительные органы, а также оставить соответствующее сообщение на сайте Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Так поиск мошенников будет более эффективным, а возврат средств – более быстрым.

После обращения клиента банк проведет собственное расследование и при отсутствии вины со стороны клиента вернет средства. Разумеется, этот вопрос регулируется договором с банком, но в соответствии с постановлением НБУ №382 от 6 сентября 2016 года, договор не может предусматривать безусловную ответственность держателя карты за неправомерное списание средств. То есть, банку нужно доказать факт действий или бездействия клиента.

Отпуск без проблем

Собираясь в отпуск, тем более, в зарубежный, помимо чемодана стоит подготовить к поездке и свой банк.

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Начальник отдела развития партнерских программ «ОТП Банка» Виктория Сохина рекомендует накануне отъезда сообщить банку о стране отдыха и городах возможной остановки, чтобы система безопасности банка не блокировала карту по маршруту из-за нетипичных операций.

Кроме того, в банке рекомендуют брать с собой несколько карт, заблаговременно проверив срок их действия и пин-коды.

При использовании банкоматов на незнакомых улицах специалисты рекомендуют внимательно осматривать их на предмет накладок на клавиатуре и в разъеме кардридера. Также стоит заблаговременно записать себе номер карты и указанные на ней контактные номера банка на случай «съедения» карты банкоматом.

При утере или порче карты после ее блокировки можно воспользоваться возможностью оформить экстренный перевыпуск или получить деньги со счета, обратившись в службу поддержки платежной системы в стране пребывания. В случае нежелательной утечки данных по карте банк может пойти на встречу клиенту и активировать карту на короткий промежуток времени, чтобы снять или перевести средства.

«Случаи блокирования доступа к интернет-банкингу достаточно редкие, но возможные. Зачастую подобное происходит, когда есть подозрение утери/кражи мобильного телефона и/или наличие вредоносного программного обеспечения. Обратившись в контакт-центр банка, можно получить детальное описание причин и план дальнейших действий», - рекомендуют в «ОТП Банке».

Советы правоохранителей

В департаменте Киберполиции признали, что в последнее время украинцы все чаще стали обращаться с сообщениями о незаконном снятии средств с банковских счетов, в большинстве случаев, с использованием схемы перевыпуска сим-карты номера телефона, привязанного к банковской карте. В этой связи правоохранители сформулировали свой список рекомендаций.

Как и банкиры, полиция рекомендует использовать для банковских операций отдельный номер телефона и не передавать его третьим лицам, напоминая, что у большинства украинских операторов мобильной связи можно подключить услугу дополнительного пароля для операций с сим-картой, чтобы снизить риски ее перевыпуска мошенниками.

Также в полиции рекомендуют не передавать третьим лицам и свою банковскую карту при расчетах в заведениях питания и магазинах. Оплату с использованием терминала держатель карты может провести самостоятельно или потребовать, чтобы это было в его присутствии.

Также нужно использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга, чтобы не попасть на фишинговый сайт, созданный мошенниками для сбора данных платежных карт. И стоит избегать непроверенных ресурсов для оплаты товаров или услуг онлайн, выбирая сайты с защищенным протоколом «https».

Изощренные схемы

С развитием новейших технологий украинцы, к сожалению, рискуют поведать важные персональные данные мошенникам, даже не осознавая, что их обманывают.

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Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА» Александр Карпов рассказал о проведенном эксперименте, в очередной раз подтвердившем излишнюю беспечность наших сограждан. В рамках этого эксперимента ассоциация по договоренности с Киберполицией создала в интернете фишинговый сайт, предлагавший бесплатно пополнить мобильный или перевести средства.

«Люди клацали, что они со всем согласны, и фактически от 200 до 30 тысяч гривен пытались куда-то отправить. Семь с половиной тысяч человек за десять дней зашли на сайт, четыре с половиной из них оставили свои карточные данные и пытались остаться без денег. Можно говорить о том, что больше половины украинцев, к сожалению, знают, но не пользуются своими знаниями», - констатировал Карпов.

Очевидно, это обстоятельство и дает мошенникам наживаться на доверчивых гражданах. К слову, для поиска потенциальной жертвы даже не нужно иметь базу номеров, а достаточно провести сплошной обзвон по выдуманным комбинациям цифр. Такая версия подтверждается тем, что, как правило, мошенники не называют свою потенциальную жертву по имени, но мы в состоянии стресса это просто не замечаем.

Разумеется, взвесив все риски, какому-то украинцу иной раз захочется и вовсе отказаться от банковской карты. Но вероятность кражи или потери кошелька с наличными все-таки в разы выше. Как активный пользователь картами, по собственному опыту и многочисленным историям я для себя сформулировала правило «трех не»: не надо держать средства в одном банке - лучше разделить их на два-три разных финучреждения; не стоит разглашать свои данные посторонним - лучше отказаться от анкетирования и дисконтной карты очередного магазина; не надо паниковать - даже если среди ночи кто-то позвонил с криками, что ваш племянник попал в ДТП и требуется срочная финансовая помощь, просто сохраняйте холодную голову и постарайтесь вспомнить, есть ли у вас племянник.

Ольга Гордиенко