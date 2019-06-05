Завтра в Украине сильно подешевеет валюта: свежие курсы
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2693,0098 (5 июня – 2720,6934)
100 EUR – 3031,5211 (5 июня – 3059,1477)
Как сообщает УНИАН, сегодня, 5 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,89/26,92 гривни/доллар, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,31/30,34 гривни/евро, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Национальный банк на четверг, 6 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,93 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,32 гривни/евро.