Завтра в Украине сильно подешевеет валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 6 июня: 100 USD – 2693,0098 гривни; 100 EUR – 3031,5211 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2693,0098 (5 июня – 2720,6934)

100 EUR – 3031,5211 (5 июня – 3059,1477)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 5 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,89/26,92 гривни/доллар, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,31/30,34 гривни/евро, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 6 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,93 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,32 гривни/евро.