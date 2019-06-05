Украина получит 500 миллионов евро от ЕС после выполнения определенных требований
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз может выделить Украине средства в рамках второго транша макрофинансовой помощи, как только Украина выполнит соответствующие требования для их получения.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом Домбровскис сообщил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июня в Брюсселе.
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"Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что Зеленский заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами. В этой связи связи европейская сторона была проинформирована о результатах встречи главы государства с представителями Международного валютного фонда, во время которой было достигнуто понимание относительно дальнейших шагов в сотрудничестве с фондом.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом назвал слухами информацию о возможном объявлении дефолта в Украине.