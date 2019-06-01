Баланс недели: Рада отказала Гройсману в отставке, Зеленский пообещал МВФ сотрудничество, а гривня пошла на спад

Главной интригой уходящей недели стало рассмотрение парламентом заявления премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке. Это решение он принял сразу после того, как вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи 20 мая призвал правительство сложить свои полномочия.

Однако, Верховная Рада не поддержала просьбу Гройсмана, объявившего о намерении принять участие в досрочных выборах в парламент. Перед голосованием депутаты спорили о необходимости отправить правительство в отставку за пятьдесят дней до выборов. Но в итоге большинство парламентариев посчитали, что отставка Кабмина может иметь для воюющей страны угрожающие последствия.

Такое же мнение высказал и спикер Верховной Рады Андрей Парубий: «Я уважаю решение Гройсмана, но в эти трудные времена необходимо сохранять стабильность в стране, пока кто-то проводит эксперименты, и поэтому правительство и парламент должны работать. Я буду голосовать против и призываю к этому всех народных депутатов».

Реакция Гройсмана на провал голосования за его отставку была эмоциональной. По его словам, он был готов к любому решению Рады и осознает свою ответственность. При этом премьер упрекнул депутатов в отстаивании своих интересов, но не общенациональных.

Также Гройсман отметил, что Украина могла бы ускорить движение в направлении ЕС, если бы парламентарии рассмотрели и приняли евроинтеграционные законопроекты, которые до сих пор ждут их внимания.

«После выборов президента Украины я глубоко убежден в том, что перед нами всеми открылись возможности консолидации для принятия актуальных вопросов повестки дня. И я об этом сказал - мы должны быть быстрыми в принятии необходимых решений, которые изменят являющуюся неэффективной политическую систему. Мы можем объединиться и принять те законы, которые раньше не могли найти поддержку в этом зале... Мы могли бы ускорить движение Украины в Европейский Союз путем принятия нормальных законов, которые лежат сегодня в парламенте и утверждены как наша общая дорожная карта евроинтеграции», - сказал он.

Таким образом, Гройсман останется в премьерском кресле до момента назначения нового Кабинета министров по итогам парламентских выборов 21 июля. Но произойдет это только после формирования новой коалиции в Верховной Раде.

Обещания Зеленского МВФ

Другим важным экономическим событием уходящей недели стала первая встреча президента Владимира Зеленского с представителями ключевого кредитора нашей страны – Международного валютного фонда. Особое внимание к этому рандеву подогревали различные слухи и домыслы.

Так, за неделю до этого ряд украинских СМИ сообщили, что миссия МВФ, которая приехала 20 мая в Украину с плановым аудитом выполнения программы сотрудничества, дабы определиться с предоставлением очередного транша кредитной помощи в 1,3 млрд долларов, сворачивает работу в Киеве из-за решений новоизбранного президента о роспуске парламента и отставке правительства, которая в итоге так и не состоялась. Однако, почти сразу эту информацию опровергли как президент, так и представители Фонда в Вашингтоне.

«Некоторые специально распространяют информацию о том, что якобы миссия МВФ уехала домой из Киева досрочно. В действительности она в Киеве, и эта встреча (Зеленского и представителей МВФ - УНИАН) должна состояться», - сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус накануне переговоров.

Еще одним фактором, подогревающим интерес к встрече Зеленского с МВФ, стали домыслы о негативном отношении новоизбранного президента к кредиторам. Ведь сыгранный Зеленским президент Василий Голобородько в сериале «Слуга народа» намекал на возможный разрыв отношений с Фондом. А развернувшаяся дискуссия о необходимости объявления Украиной дефолта по примеру Греции только усилила сомнения в продолжении сотрудничества.

Однако, результат переговоров перечеркнул сомнения. По итогам встречи с представителями миссии Фонда новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, в прошлом - советник Зеленского, а еще ранее - министр финансов Украины, заявил, что видение будущего развития нашей страны у МВФ и команды президента полностью совпадает. При этом он подчеркнул, что команда Зеленского даже не рассматривает вопрос объявления дефолта.

«Позиция государства состоит в том, чтобы защищать интересы граждан. Понятно, что невыполнение своих обязательств по долговым инструментам - это дорога в никуда. Это - дорога, которая подрывает доверие к государству, которая сразу приведет к последствиям, которые негативно скажутся на людях. Поэтому такие решения даже не рассматриваются», - сказал Данилюк.

По его словам, текущая программа сотрудничества Украины и МВФ объемом 3,9 млрд долларов остается в силе. А следующий транш Фонда Украина может получить уже в конце лета, или осенью - после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства.

«Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы. Сейчас важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства как внутренние, так и внешние. Поэтому тут важно сотрудничество с МВФ», - подчеркнул Данилюк.

Он заверил, что Фонд с пониманием относится к решению о досрочных выборах в парламент и будущему обновлению правительства. Однако, по словам Данилюка, пока Верховная Рада и Кабмин являются действующими органами, они должны выполнить взятые на себя обязательства по текущей программе сотрудничества, прежде всего – вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Действительно, как утверждают эксперты, отмена Конституционным судом ответственности за незаконное обогащение оказала негативное влияние на продолжение сотрудничества с МВФ. Кроме того, парламенту нужно принять закон о «сплите» (разделении функций Нацкомиссии по регулированию рынков финуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку), а правительству – завершить разделение Государственной фискальной службы на налоговое и таможенное ведомства.

Данилюк также сообщил, что летом Украина будет активно работать с МВФ для подготовки новой программы сотрудничества: «Мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и другими международными институциями, чтобы за летний период, за время выборов, подготовиться к новой программе, которая даст новый толчок для развития нашей страны».

Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что не видит препятствий для сотрудничества: «Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку».

По его словам, до этого момента Фонд продолжит консультации по формированию новой повестки дня реформ.

Проседание гривни

На уходящей неделе национальная валюта Украины сдала свои позиции, впервые за последние два месяца, приблизившись к отметке 27 гривен за доллар. К вечеру пятницы курс составил 26,85 грн/долл.

Аналитики считают, что проседание гривни напрямую связано со слухами о намерении президента Зеленского объявить в Украине дефолт. На фоне этих разговоров украинские еврооблигации начали дешеветь.

Во вторник, 28 мая, продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма упали до рекордно низкого за последние несколько месяцев уровня - продано ОВГЗ на 1,235 млрд грн. При этом Минфину пришлось повышать ставку трехмесячных ценных бумаг до 18% (неделю назад ставка составляла 17,89% годовых). Правда, после заявлений Данилюка о том, что сотрудничество с МВФ будет продолжено, цены на украинские бумаги постепенно начали возвращаться к предыдущему уровню.

Старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик отметил, что давление на рынок, возможно, оказал возврат НДС. Ведь в понедельник Госказначейство сообщило, что перечислило 3,018 миллиарда гривен бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.

Кроме того, растет спрос на валюту со стороны крупнейших покупателей перед отчетной датой. Такими покупателями являются компании-импортеры, в том числе и госструктуры, связанные с импортом энергоносителей.

Вполне вероятно, если гривня продолжит падение, то подорожают лекарства, топливо и все импортные товары. А следом ожидается рост цен на продукты питания.

«Энергетическое» заседание

Уходящая рабочая неделя завершилась совещанием под руководством президента Зеленского при участии членов Совета национальной безопасности и обороны по актуальным энергетическим проблемам, в частности, в сферах угольной промышленности, ядерной и газовой отраслях. Значительное внимание участники уделили вопросу демонополизации энергетических рынков, обсудив готовность нашего государства к внедрению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

Как сообщила пресс-служба президента, встреча проводилась в формате диалога.

Больше конкретики внес в ходе брифинга по итогам совещания секретарь СНБО Александр Данилюк. По его словам, большинство членов Совета национальной безопасности и обороны в ходе совещания высказались за перенос запуска нового рынка электроэнергии.

«Большинство участников заседания сошлись на том, что введение в действие закона (О рынке электроэнергии - УНИАН) нужно откладывать. Вопрос, делать это на 3 месяца, на 9 месяцев или на год. Но также была позиция, что надо готовиться к тому, что он все-таки будет внедрен… Не последую роль играет способность внести изменения в закон, который отсрочит. Воспримет ли Верховная Рада этот закон как приоритетный, будет ли достаточно голосов? Сейчас этот вопрос открытый. Окончательную позицию будет формировать Кабинет министров», - сказал Данилюк.

Он также сообщил, что через две недели будет проведено еще одно заседание СНБО на энергетическую тему, на котором и будут приняты необходимые решения.

Стоит отметить, что представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка, а также Европейский банк реконструкции и развития рекомендовали отложить внедрение нового рынка электрической энергии в нашей стране на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы. Один из ключевых кредиторов - Всемирный банк рекомендует запустить новый рынок с 1 октября текущего года.

Данилюк также рассказал и о проблемах в угольной отрасли, в частности, задолженности по заработной плате: решения найдены, но они пока не реализуются.

«На совещании вопрос задолженности заработной платы горнякам был одним из основных... Проблемы есть, мы это проговаривали, но для многих из этих проблем решение найдено. Оно просто не реализуется», - сказал он.

По словам Данилюка, президент после визита на шахту во Львовской области пообщался с людьми и собрал проблемные вопросы, с которыми сталкиваются горняки.

«В ближайшее время нужно решить вопрос, чтобы люди получали зарплату. Для этого должны быть распределены средства. Позиция Минфина и правительства заключалась в том, что они видят, как это сделать, чтобы перекрыть соответствующий недостаток средств, и мы приняли это к сведению», - резюмировал Данилюк.

Кроме того, он подчеркнул, что реструктуризация шахт, находящихся в государственной собственности, является системным решением для угольной отрасли, но начинаться она должна с понимания того, что делать с работающими там горняками.

«Реструктуризация шахт является системным решением проблематики развития угольной промышленности, потому что некоторые шахты были и будут убыточными, сколько бы денег не вкладывали. Но любая реструктуризация должна начинаться с понимания, что делать с людьми, которые там работают. Это должно быть первым, о чем думают», - сказал Данилюк.

По его словам, также обсуждалась сложившаяся ситуация, когда многие предприятия, находящиеся в госсобственности, де-факто являются частными компаниями: «То есть, они управляются как частные компании. Собственность государственная, но деньги, которые получаются, они приватизированы. При таких условиях любое регулирование не работает, чтобы Кабмин или регулятор не принимали. Когда такая непонятная ситуация, то и теряются миллиарды, поэтому правоохранительные органы приняли это во внимание и будут разбираться».

Секретарь СНБО отметил, что на совещании также обсуждалась проблема повышения уровня безопасности работы на отечественных шахтах в краткосрочной перспективе. В прошлом году средства на такие мероприятия не были предусмотрены.

«Также обсуждался вопрос трехлетней бюджетной декларации, и там должен быть отображен вопрос безопасности на шахтах. Это, прежде всего, должно быть предусмотрено в бюджете, поскольку на это все нужны средства», - сказал Данилюк.

Коснулся он и вопроса введения Россией ограничения на поставки с 1 июня нефти и нефтепродуктов в Украину. Он не исключил, что это может стать серьезным вызовом для нашей страны.

«Есть также проблемы, связанные с ограничениями Российской Федерации, которые будут действовать с 1 июня. Это, возможно, создаст серьезные вызовы для страны, и мы должны быть к этому готовы. Возможно, будут ограничения в поставках дизеля, масел и нефти. Все это - вызовы, на которые нужно искать ответ», - сказал он.

По словам секретаря СНБО, из России поступает около 40% дизеля, то есть существенная доля топлива в целом. В ожидании ограничительных мер сам бизнес должен думать, как диверсифицировать поставки.

«Все-таки возможны варианты, что будет просто замена поставщика и не будет реального ограничения нашей страны, но мы должны быть готовы к этому. Объемы топлива высокие, варианты диверсификации существуют. Некоторые могут требовать времени, некоторые просто приводят к росту стоимости продукта, например, бензина», - отметил Данилюк.

На следующей неделе в свои права вступит лето. Его начало обещает быть жарким и насыщенным экономическими событиями. Депутаты снова будут работать в пленарном режиме и, возможно, наконец-то, рассмотрят ряд важных законопроектов, на принятии которых настаивает МВФ. В частности, кредитор ожидает возобновления ответственности за незаконное обогащение и принятия закона о «сплите». Также парламентарии должны рассмотреть законопроект о переносе запуска рынка электроэнергии.

Александр Куницкий