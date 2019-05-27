НБУ с начала мая пополнил резервы на $192 миллиона

С начала года регулятор пополнил резервы более чем на 1 миллиард долларов.

Национальный банк с начала мая - со 2 по 24 число - пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 192,1 миллиона долларов.

Читайте такжеГосдолг Украины вырос на $1,5 миллиарда

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе в первую неделю месяца регулятор купил 20 миллионов долларов, во вторую - 80 миллионов долларов, в третью - 22,1 миллиона долларов, в четвертую – 70 миллионов долларов.

Отмечается, что с начала мая Нацбанк не продавал валюту.

Согласно приведенным данным, с начала года регулятор пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанке на 1,117 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 миллионов долларов.

Международные резервы Украины на начало мая составили 20,525 миллиарда долларов, что на 1,4% ниже показателя на начало текущего года.