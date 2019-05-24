НБУ обжаловал два решения суда об отмене национализации «ПриватБанка»

Теперь эти решения не имеют никаких правовых последствий.

Национальный банк Украины обжаловал два решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации «ПриватБанка».

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Как сообщила пресс-служба НБУ, регулятор подал апелляционные жалобы на решения суда от 18 апреля: об отмене решения о выведении банка с рынка с участием государства, а также об отмене решения комиссии НБУ относительно перечня связанных лиц банка.

«На сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий», - подчеркнули в НБУ.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о национализации «ПриватБанка», а также решение НБУ о перечне связанных лиц финучреждения, ставшее основой для конвертации обязательств перед ними в акции.

Международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, Представительство Евросоюза, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США выступили с заявлениями о поддержке национализации «ПриватБанка».