В Украине разработают стратегию развития финсектора до 2025 года
Регуляторы финансового рынка Украины в составе Министерства финансов, Национального банка, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг, Фонда гарантирования вкладов физлиц до конца этого года разработают и обнародуют среднесрочную стратегию развития финансового сектора на 2020-2025 годы.
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Как сообщила пресс-служба Минфина, также регуляторы будут совместно организовывать и проводить мероприятия, необходимые для реализации новой стратегии.
Отмечается, что координацию процесса обеспечит межведомственная рабочая группа, первое заседание которой состоялось 27 мая.
Справка УНИАН. В настоящее время в Украине действует Комплексная программа развития финансового сектора до 2020 года, утвержденная Нацсоветом реформ в мае 2015 года и предполагающая три ключевых этапа: очистка сектора, закладка фундамента для развития и реализация мер самого развития.