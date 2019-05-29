Почем сегодня валюта: Нацбанк опустил официальную гривню
08:54, 29 мая 2019Финансы
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Национальный банк на среду, 29 мая, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,41 грн/долл., к евро – на уровне 29,55 грн/евро.
Гривня подешевела / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2640.6167 (28 мая – 2632.5682)
100 EUR – 2955.3782 (28 мая – 2947.9499)
Как сообщал УНИАН, во вторник, 28 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,49/26,53 грн/долл., что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов
Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 29,65/29,68 грн/евро, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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