Кабмин уйдет в отставку следом за премьером автоматически – глава Минфина

Маркарова отметила, что, однако, отставку должна принять Верховная Рада Украины.

Действующий состав Кабинета министров Украины уйдет в отставку следом за премьер-министром Владимиром Гройсманом автоматически после соответствующего решения Верховной Рады Украины.

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Об этом сообщила УНИАН министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Кабмин уходит в отставку автоматически при отставке премьер-министра, однако отставку должна принять Верховная Рада Украины", - сказала Маркарова.

При этом она отметила, что после принятия парламентом соответствующего решения действующие члены правительства будут работать как исполняющие обязанности до назначения нового состава Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку.

Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку сразу после ближайшего заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, отставка премьер-министра Владимира Гройсмана может стать препятствием для продолжения текущей программы с Международным валютным фондом, миссия которого начала работу в Киеве сегодня, 21 мая.