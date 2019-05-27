Украина попросит МВФ о новой программе после парламентских выборов – советник Зеленского

В то же время Данилюк отметил, что украинским властям нужно продолжать выполнять условия текущей программы.

Украинские власти обратятся к Международному валютному фонду с предложением начать новую программу финансирования нашей страны после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров Украины.

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Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире радио «НВ».

По его словам, действующая программа сотрудничества с МВФ является временной и предназначена для поддержки финансовой стабильности в Украине в ходе избирательного процесса.

«Скорее всего, мы после избирательного цикла, формирования нового правительства будем говорить о новой программе, которая будет отвечать приоритетам и вызовам, стоящим перед Украиной», - сказал Данилюк.

В то же время, он считает, что украинским властям нужно продолжать выполнять условия текущей программы, не прикрываясь политическими причинами.

«В настоящее время у нас есть действующее правительство, которое будет работать до формирования нового правительства. Есть действующая Верховная Рада, которая может и будет принимать законы, которые есть в международных обязательствах», - отметил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, 20 мая, в день своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы. 23 мая указ президента о роспуске парламента вступил в силу. Внеочередные выборы назначены на 21 июля.

Также глава государства предложил действующему составу правительства подать в отставку. Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку. 23 мая Гройсман подал в Верховную Раду заявление об отставке.

В Украине вторую неделю работает миссия МВФ с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

На прошлой неделе в МВФ заявили о готовности возобновить переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов и формирования нового правительства.