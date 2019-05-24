Валютные качели: с чем гривня уходит на выходные

Гривня на межбанке 24 мая укрепилась к доллару на 4 копейки – до 26,30/26,34 грн/долл.

В пятницу, 24 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,30/26,34 грн/долл., что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеПочему МВФ взял паузу в отношениях с Украиной

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,45/29,49 грн/евро, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2647.4780 (24 мая – 2633.5723)

100 EUR – 2961.7336 (24 мая – 2933.5362)

Учитывая установленный официальный курс, с начала мая гривня укрепилась к доллару США на 0,1%, но при этом подешевела к евро – на 0,4%.