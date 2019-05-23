Стала известна дата встречи министра соцполитики с миссией МВФ

Миссия продолжает работу.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева встретится с представителями работающей в Киеве миссии Международного валютного фонда в понедельник в 9:30.

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Об этом министр сообщил в соцсети Facebook.

"Лично я встречаюсь с миссией МВФ в понедельник в 9-30 в помещении Минсоцполитики. Так что миссия продолжает работу", - написал Рева.

Сегодня утром, 22 мая, в ряде СМИ появилась информация о досрочном прекращении работы миссии МВФ, прибывшей в Киев 21 мая, однако в украинском представительстве Фонда эту информацию опровергли, заявив, что миссия работает по ранее запланированному двухнедельному графику.

Позднее о предстоящей встрече с экспертами Фонда сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. По информации пресс-службы, глава государства встретится с представителями миссии на следующей неделе, как и планировалось.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда гривень, в рамках которой наша страна получила 1,4 миллиарда долларов. Получение еще двух траншей по 1,3 миллиарда гривень ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре. Срок программы истекает в феврале 2020 года.

20 мая, в день инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку.

Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку сразу после ближайшего заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, отставка премьер-министра Владимира Гройсмана может стать препятствием для продолжения текущей программы с МВФ.