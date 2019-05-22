НБУ назвал дату присоединения Украины к глобальному депозитарию

Это повысит доступность украинских государственных ценных бумаг в гривне для иностранных инвесторов.

Украинский рынок 27 мая присоединится к международному центральному депозитарию ценных бумаг Clearstream через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины.

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Как сообщается на сайте НБУ, это повысит доступность украинских государственных ценных бумаг в гривне для иностранных инвесторов, так как сократит их операционные расходы.

В результате Нацбанк ожидает роста спроса на облигации внутреннего госзайма, повышения их ликвидности и привлекательности на международном рынке капитала, а также снижения стоимости заимствований.

Кроме того, ожидается улучшение валютной структуры госдолга за счет роста доли финансирования в гривне, а также повышение эффективности монетарной политики НБУ.

Отмечается, что банком-корреспондентом и оператором счета в Украине будет Citibank.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в январе-мае вырос более чем в 6 раз - до 40 миллиардов гривень.