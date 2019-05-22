Минфин одолжил внутри страны еще 5 миллиардов гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 2 млрд грн и 112 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,104 млрд грн и 112,4 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 182, 350, 497 и 1554 дня с доходностью 17,89%, 18,5%, 18,5%, 18% и 16% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 154, 316 и 631 день с доходностью 6,7%, 7,25% и 7,75% годовых соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу Национального банка составил 5,049 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины за неполных 5 месяцев привлекло на внутреннем рынке 147 млрд грн, увеличив суммы привлечений от иностранных инвесторов, коммерческих банков и физических лиц.