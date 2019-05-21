Венесуэла хочет отказаться от использования Visa, Mastercard и Maestro - СМИ

Диктатор Мадуро ожидает, что финучреждения Венесуэлы уже в этом году создадут собственную платежную систему.

Центробанк Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) намерены развивать собственную платежную систему и к концу января 2020 года отказаться от сотрудничества с платежными системами Visa, Mastercard и Maestro.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на портал Banca y Negocios.

"Операции по дебетовым картам должны прекратиться 30 ноября 2019 года, по кредитным - с 30 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Предполагается, что финансовые учреждения Венесуэлы создадут независимую платежную систему с учетом американских санкций и возможных других угроз, а баки займутся введением биометрической идентификации.

"Тем не менее, эксперты, прокомментировавшие эти новости, считают создание суверенной системы в такие сроки маловероятным", - подчеркивает издание.

Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что страна "освобождается от доллара", при том, что финансовые власти Венесуэлы полностью либерализовали его обращение на фоне гиперинфляции национальной валюты.