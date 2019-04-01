Доходы населения за 2018 год выросли почти на 10%

Расходы составили 3,2 триллиона гривень.

Доходы населения Украины в 2018 году выросли на 9,9% по сравнению с 2017 годом – до 3 триллиона 219,5 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики

"Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 57908,6 гривни", - сказано в сообщении.

Что касается структуры доходов, то 47,4% составила зарплата (45,6% - в 2017 году), 17,6% - прибыль и смешанный доход (18%), 2,6% - доходы от собственности (3%), 32,4% - социальная помощь и другие текущие трансферты (33,4%).

Расходы украинцев в 2018 году составили 3 триллиона 202,7 миллиарда гривень, а прирост сбережений – 16,8 миллиарда гривень.

Что касается структуры расходов, то 89,2% составила покупка товаров и услуг (89% - в 2017 году), 9,4% - текущие налоги на доходы, имущество и другие текущие трансферты (9%).

В Госстате добавили, что речь пока идет о предварительных расчетах, а окончательная информация по доходам и расходам населения в 2018 году будет опубликована позже.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10573 гривни, что в 2,8 раза превышало показатель минимальной зарплаты.