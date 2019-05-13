Инфляция в Украине в апреле превысила прогноз Нацбанка

На рост инфляции повлияли временные факторы, считают в НБУ.

Фактический показатель инфляции в Украине в апреле на уровне 8,8% в годовом измерении несколько превысил траекторию прогноза Национального банка Украины под действием временных факторов.

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Как говорится в комментарии НБУ, среди этих факторов - перебои поставок нефтепродуктов из Беларуси, анонсированные Россией ограничения на экспорт энергетических товаров в Украину, а также возникновение ажиотажного спроса на отдельные сырые продукты питания в результате их ограниченного предложения.

В то же время, базовая инфляция снизилась с опережением прогноза, в частности, под влиянием жесткой монетарной политики НБУ.

«Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих отражает временное усиление влияния факторов предложения, которые обусловили несколько более высокие темпы роста цен на сырые продукты питания, а также топливо», - говорится в комментарии.

По оценкам НБУ, действие этих факторов исчерпается в ближайшие месяцы, и инфляция продолжит снижаться в соответствии с прогнозом регулятора и приближаться к цели в 5% плюс/минус 1 п.п., которой достигнет в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2019 года в годовом выражении ускорилась до 8,8% в годовом измерении. Наибольший рост цен зафиксирован на овощи – 47,1%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.