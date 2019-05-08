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Нацбанк отменил валютные лицензии для участников фондового рынка

16:17, 08 мая 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины освободил участников рынка ценных бумаг от необходимости получать валютные лицензии, а также упростил получение таких лицензий для компаний по страхованию жизни.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №65, вступающее в силу с 9 мая.

«Участники фондового рынка, торгующие ценными бумагами и обеспечивающие расчеты по сделкам, больше не должны получать от Национального банка лицензии на валютные операции. В частности, в случаях перехода прав собственности на ценные бумаги от резидента к нерезиденту и наоборот», - пояснили в НБУ.

Отмечается, что купля-продажа ценных бумаг не является валютной операцией, а все расчеты по таким операциям проводятся через банки, имеющие валютные лицензии и осуществляющие валютный контроль.

В этой связи НБУ аннулировал лицензии участников фондового рынка и «Национального депозитария Украины», выданные ранее.

Также Нацбанк снизил минимальные требования к капиталу компаний по страхованию жизни для получения валютной лицензии с 300 млн грн до 45 млн грн в соответствии с требованиями Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг. 

При этом страховщики должны будут подавать в НБУ ежеквартальную информацию о структуре приемлемых активов, а ежегодно - отчет аудитора, подтверждающий сумму таких активов. Нарушение норматива или непредоставление информации будет основанием для отзыва лицензии.

Справка УНИАН. С введением в действие с 7 февраля нового Закона «О валюте и валютных операциях» Нацбанк предоставил возможность упрощенного переоформления валютных лицензий всем участникам рынка обмена валют. Также новым законом предусмотрена возможность получения валютной лицензии операторами почтовой связи.

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Теги: #Нацбанк#фондовый рынок#валютная лицензия