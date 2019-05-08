Нацбанк отменил валютные лицензии для участников фондового рынка

Также регулятор упростил получение таких лицензий для компаний по страхованию жизни.

Национальный банк Украины освободил участников рынка ценных бумаг от необходимости получать валютные лицензии, а также упростил получение таких лицензий для компаний по страхованию жизни.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №65, вступающее в силу с 9 мая.

«Участники фондового рынка, торгующие ценными бумагами и обеспечивающие расчеты по сделкам, больше не должны получать от Национального банка лицензии на валютные операции. В частности, в случаях перехода прав собственности на ценные бумаги от резидента к нерезиденту и наоборот», - пояснили в НБУ.

Отмечается, что купля-продажа ценных бумаг не является валютной операцией, а все расчеты по таким операциям проводятся через банки, имеющие валютные лицензии и осуществляющие валютный контроль.

В этой связи НБУ аннулировал лицензии участников фондового рынка и «Национального депозитария Украины», выданные ранее.

Также Нацбанк снизил минимальные требования к капиталу компаний по страхованию жизни для получения валютной лицензии с 300 млн грн до 45 млн грн в соответствии с требованиями Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг.

При этом страховщики должны будут подавать в НБУ ежеквартальную информацию о структуре приемлемых активов, а ежегодно - отчет аудитора, подтверждающий сумму таких активов. Нарушение норматива или непредоставление информации будет основанием для отзыва лицензии.

Справка УНИАН. С введением в действие с 7 февраля нового Закона «О валюте и валютных операциях» Нацбанк предоставил возможность упрощенного переоформления валютных лицензий всем участникам рынка обмена валют. Также новым законом предусмотрена возможность получения валютной лицензии операторами почтовой связи.